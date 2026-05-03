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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: Vertex Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vertex Pharmaceuticals äußert sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 24 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,03 Prozent auf 2,99 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 19,16 USD, gegenüber 15,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 28 Analysten durchschnittlich 13,05 Milliarden USD im Vergleich zu 12,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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