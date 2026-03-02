VerticalScope Holdings Aktie
WKN DE: A3CSUC / ISIN: CA92537Y1043
|
02.03.2026 07:01:06
Ausblick: VerticalScope stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
VerticalScope öffnet am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,010 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte VerticalScope -0,040 CAD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 16,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,8 Millionen CAD erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,209 USD je Aktie, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 59,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 94,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
