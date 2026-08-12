VerticalScope Holdings Aktie

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WKN DE: A3CSUC / ISIN: CA92537Y1043

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: VerticalScope veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

VerticalScope stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,072 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte VerticalScope noch -0,120 CAD je Aktie verloren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,6 Millionen USD für VerticalScope, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,174 USD je Aktie, gegenüber -0,520 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 55,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 81,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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