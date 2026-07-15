Ausblick: Vertiseit Registered B öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vertiseit Registered B äußert sich am 16.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass Vertiseit Registered B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,200 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,560 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vertiseit Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 182,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 168,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,97 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,200 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 799,4 Millionen SEK, gegenüber 675,6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at