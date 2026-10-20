Vertiseit AB Registered b Aktie
WKN DE: A2PJ52 / ISIN: SE0012481133
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vertiseit Registered B verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vertiseit Registered B wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,695 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 SEK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vertiseit Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 211,6 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 150,7 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,65 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 811,9 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 675,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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