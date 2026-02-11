Ausblick: Vertiseit Registered B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vertiseit Registered B wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,400 SEK. Dies würde einer Verringerung von 6,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vertiseit Registered B 0,430 SEK je Aktie vermeldete.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 185,8 Millionen SEK gegenüber 202,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,38 Prozent.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,920 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,79 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 675,0 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 464,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at