Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Vertiv präsentiert Quartalsergebnisse
Vertiv lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vertiv die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
23 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,830 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vertiv in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 22 Analysten durchschnittlich bei 3,38 Milliarden USD im Vergleich zu 2,64 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,49 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,41 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 29 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 13,88 Milliarden USD, gegenüber 10,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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