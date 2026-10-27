Vertiv Holdings Aktie
WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vertiv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vertiv präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
26 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.
Vertiv soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD im Vergleich zu 3,41 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 14,01 Milliarden USD, gegenüber 10,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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