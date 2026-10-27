Vertiv Holdings Aktie

Vertiv Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 07:01:06

Ausblick: Vertiv zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vertiv präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

26 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,82 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.

Vertiv soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,75 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 24 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,73 USD im Vergleich zu 3,41 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 14,01 Milliarden USD, gegenüber 10,23 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vertiv Holdings

mehr Nachrichten

Analysen zu Vertiv Holdings

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vertiv Holdings 177,50 -1,40% Vertiv Holdings

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX stabil erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt dürften kaum verändert in den Handel einsteigen. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen