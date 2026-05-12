Ausblick: Veru informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Veru äußert sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,285 USD. Das entspräche einem Gewinn von 43,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,500 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,0 Millionen USD aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,185 USD je Aktie, gegenüber -1,550 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at