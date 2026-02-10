Ausblick: Veru stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Veru präsentiert in der am 11.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,472 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,33 Prozent erhöht. Damals waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,124 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,550 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at