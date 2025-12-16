Veru Aktie
Ausblick: Veru zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Veru wird am 17.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,365 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Veru noch -0,600 USD je Aktie verloren.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 0,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,130 USD aus, während im Fiskalvorjahr -2,800 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 16,9 Millionen USD.
