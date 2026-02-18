Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Verve Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Verve Group wird am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Verve Group noch 0,920 SEK je Aktie eingenommen.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,10 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 26,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,66 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,59 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,83 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 5,91 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 5,00 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Verve Group
|11.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Verve Group
|1,30
|1,64%
