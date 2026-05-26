Ausblick: Verve Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Verve Group präsentiert in der am 27.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,173 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 26,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,55 Milliarden SEK gegenüber 1,22 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 SEK, während im vorherigen Jahr noch 0,000 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,53 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,10 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at