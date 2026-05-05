Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vestas Wind Systems A-S stellt am 06.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten schätzen, dass Vestas Wind Systems A-S für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,035 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 3,82 Milliarden EUR für Vestas Wind Systems A-S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 25,87 Milliarden DKK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 EUR, während im vorherigen Jahr noch 5,82 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,00 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 140,47 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at