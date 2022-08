Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vestas Wind Systems A-S präsentiert am 10.08.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,080 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,090 EUR je Aktie vermeldet.

12 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,49 Milliarden EUR gegenüber 3,54 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,35 Prozent.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,401 EUR im Vergleich zu 0,170 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 15,17 Milliarden EUR, gegenüber 15,59 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

