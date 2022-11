Ausblick: Vestas Wind Systems A-S legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vestas Wind Systems A-S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,033 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,007 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Vestas Wind Systems A-S 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,46 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 19,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vestas Wind Systems A-S 5,54 Milliarden EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,466 EUR, gegenüber 0,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 25 Analysten durchschnittlich auf 14,96 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,59 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at