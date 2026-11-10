Vestas Wind Systems A-S Aktie

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WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Vestas Wind Systems A-S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vestas Wind Systems A-S wird am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,395 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Vestas Wind Systems A-S einen Gewinn von 2,24 DKK je Aktie eingefahren.

Laut einer Schätzung von 14 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 6,07 Milliarden EUR betragen, verglichen mit 39,85 Milliarden DKK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

26 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 5,82 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,32 Milliarden EUR, gegenüber 140,47 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
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