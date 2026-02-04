Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vestas Wind Systems A-S präsentiert in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,425 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vestas Wind Systems A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 4,48 DKK in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 15 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 6,46 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 45,80 Milliarden DKK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,761 EUR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,73 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 26 Analysten auf durchschnittlich 19,01 Milliarden EUR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 129,00 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at