Ausblick: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vestas Wind Systems A-S wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,144 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 DKK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 4,56 Milliarden EUR für Vestas Wind Systems A-S, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 27,94 Milliarden DKK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,15 EUR, gegenüber 5,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 25 Analysten auf durchschnittlich 21,30 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 140,47 Milliarden DKK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at