Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh Aktie

Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRJJ / ISIN: US9254581013

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vestas Wind Systems A-S Un lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,056 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 15 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,25 Prozent auf 5,19 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,440 USD aus. Im Vorjahr waren 0,290 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 24 Analysten im Durchschnitt 24,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 21,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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