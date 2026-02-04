Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vestas Wind Systems A-S Un veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vestas Wind Systems A-S Un ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Vestas Wind Systems A-S Un im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,59 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 15,82 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD im Vergleich zu 0,180 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 22,23 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 18,71 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at