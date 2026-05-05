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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vestas Wind Systems A-S Un lässt sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vestas Wind Systems A-S Un die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,013 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vestas Wind Systems A-S Un noch 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Vestas Wind Systems A-S Un im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,48 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 22,82 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,428 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,290 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 24 Analysten von durchschnittlich 24,55 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 21,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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