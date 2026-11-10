Vestas Wind Systems A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-3 Sh Aktie

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WKN DE: A0MRJJ / ISIN: US9254581013

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vestas Wind Systems A-S Un äußert sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,147 USD je Aktie gegenüber 0,120 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 9,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,24 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vestas Wind Systems A-S Un für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 6,80 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,494 USD, gegenüber 0,290 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 24,03 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,24 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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