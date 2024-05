Ausblick: Vestas Wind Systems A-S Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Vestas Wind Systems A-S Un wird am 02.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,21 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,04 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,27 USD im Vergleich zu 0,030 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 18,50 Milliarden USD, gegenüber 16,63 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at