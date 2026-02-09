Ausblick: Vestis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vestis wird am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,063 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 530,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,86 Prozent auf 664,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 683,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,313 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,310 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 2,64 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,73 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at