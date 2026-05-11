Ausblick: Vestis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vestis stellt am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vestis im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,083 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,210 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 665,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vestis für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 655,3 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,418 USD je Aktie, gegenüber -0,310 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 2,65 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,73 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at