Ausblick: Vestjysk Bank A-S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Vestjysk Bank A-S wird am 10.02.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,180 DKK gegenüber 0,060 DKK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 62,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 380,0 Millionen DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 234,0 Millionen DKK umgesetzt.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,620 DKK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,340 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 887,0 Millionen DKK waren.

Redaktion finanzen.at