Ausblick: Vestum Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vestum Registered wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,020 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vestum Registered noch -0,120 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 898,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 900,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,840 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,90 Milliarden SEK, gegenüber 3,78 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at