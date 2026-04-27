Vestum AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PEP0 / ISIN: SE0017134125
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Vestum Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Vestum Registered wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,020 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vestum Registered noch -0,120 SEK je Aktie verloren.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 898,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 900,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,840 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,370 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,90 Milliarden SEK, gegenüber 3,78 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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