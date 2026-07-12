Vestum AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PEP0 / ISIN: SE0017134125
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12.07.2026 07:01:06
Ausblick: Vestum Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Vestum Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Vestum Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 SEK je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 4,84 Prozent auf 1,06 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Vestum Registered noch 1,01 Milliarden SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,530 SEK, gegenüber -0,370 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,32 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,78 Milliarden SEK erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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