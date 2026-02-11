Vestum AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2PEP0 / ISIN: SE0017134125

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: Vestum Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vestum Registered wird am 12.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,035 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,15 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,05 Milliarden SEK aus.

Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,570 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,520 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,85 Milliarden SEK, gegenüber 4,25 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

