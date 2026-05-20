Ausblick: Vext Science verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vext Science wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vext Science im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,4 Millionen USD für Vext Science, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,6 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,025 USD im Vergleich zu -0,100 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 58,6 Millionen USD, gegenüber 71,8 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at