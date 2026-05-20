Vext Science Aktie
WKN DE: A2PVB0 / ISIN: CA9255401064
|
20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vext Science verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Vext Science wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vext Science im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,4 Millionen USD für Vext Science, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 16,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,025 USD im Vergleich zu -0,100 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 58,6 Millionen USD, gegenüber 71,8 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vext Science Inc Registered Shs
|
20.05.26
|Ausblick: Vext Science verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Vext Science zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Ausblick: Vext Science legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
08.04.26
|Erste Schätzungen: Vext Science legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)