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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Vext Science zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vext Science präsentiert in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,020 USD gegenüber -0,060 CAD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 14,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,050 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,110 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 51,8 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 49,3 Millionen CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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