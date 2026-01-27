Ausblick: VF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VF präsentiert in der am 28.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

20 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,449 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,430 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,75 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,705 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,480 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 9,24 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 9,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

