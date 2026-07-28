Ausblick: VF stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

VF öffnet am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

19 Analysten schätzen im Schnitt, dass VF im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,224 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,300 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,09 Prozent auf 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte VF noch 1,76 Milliarden USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,07 USD je Aktie, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 9,47 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 9,60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at