Via Transportatio a Aktie
WKN DE: A41FLN / ISIN: US92556W1045
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Via Transportation A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Via Transportation A präsentiert am 06.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,020 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,270 USD je Aktie erzielt worden.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 133,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 107,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,032 USD im Vergleich zu -1,190 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 548,8 Millionen USD, gegenüber 434,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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