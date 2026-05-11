Ausblick: Via Transportation A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Via Transportation A wird sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,061 USD gegenüber -0,210 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 123,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 25,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,028 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,190 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 543,8 Millionen USD, gegenüber 434,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at