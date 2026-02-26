Ausblick: Via Transportation A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Via Transportation A lädt am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,071 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,240 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 114,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 25,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Via Transportation A einen Umsatz von 91,7 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,197 USD aus, während im Fiskalvorjahr -1,140 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 430,2 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 337,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at