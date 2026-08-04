Ausblick: Viad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Viad wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,473 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 122,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD im Vergleich zu 0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 467,5 Millionen USD, gegenüber 452,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at