Viad Aktie
WKN: A0B6NE / ISIN: US92552R4065
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Viad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Viad wird am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,473 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 122,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 USD im Vergleich zu 0,800 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 467,5 Millionen USD, gegenüber 452,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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