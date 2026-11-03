Viad Aktie
WKN: A0B6NE / ISIN: US92552R4065
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Viad stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Viad öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 2,98 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,60 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,52 Prozent auf 247,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 241,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,800 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 486,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 452,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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