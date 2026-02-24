Viad Aktie
WKN: A0B6NE / ISIN: US92552R4065
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Viad stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Viad stellt am 25.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Viad für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,805 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 10,81 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,25 Prozent auf 58,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Viad noch 45,8 Millionen USD umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,885 USD, gegenüber 12,84 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 453,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 366,5 Millionen USD generiert worden waren.
