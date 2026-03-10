Viant Technolog a Aktie

WKN DE: A2QN43 / ISIN: US92557A1016

10.03.2026 07:01:06

Ausblick: Viant Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,89 Prozent auf 63,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Viant Technology A noch 90,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Redaktion finanzen.at

