Ausblick: Viant Technology A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Viant Technology A wird am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 USD gegenüber 0,100 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,89 Prozent auf 63,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Viant Technology A noch 90,1 Millionen USD umgesetzt.

7 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,164 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 207,2 Millionen USD, gegenüber 289,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at