Viant Technolog a Aktie
WKN DE: A2QN43 / ISIN: US92557A1016
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Viant Technology A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Viant Technology A wird am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,014 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 29,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 70,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 249,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 344,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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