Ausblick: ViaSat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ViaSat wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,465 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,86 Prozent auf 1,17 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,777 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,480 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at