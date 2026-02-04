ViaSat Aktie

ViaSat für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008

04.02.2026 07:01:06

Ausblick: ViaSat informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ViaSat wird sich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,465 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,86 Prozent auf 1,17 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,777 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -4,480 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,67 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 4,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu ViaSat Inc.

Analysen zu ViaSat Inc.

Aktien in diesem Artikel

ViaSat Inc.

