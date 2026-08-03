Ausblick: ViaSat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ViaSat veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,317 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,45 Prozent auf 1,20 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,181 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,250 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 4,85 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,64 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at