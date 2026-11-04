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WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: ViaSat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ViaSat präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,421 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite soll ViaSat 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,20 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ViaSat 1,14 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,613 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,250 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,86 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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