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WKN: 908189 / ISIN: US92552V1008

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27.05.2026 07:01:06

Ausblick: ViaSat stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

ViaSat lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,303 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,890 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,20 Milliarden USD – ein Plus von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ViaSat 1,15 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,012 USD im Vergleich zu -4,480 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 4,67 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,52 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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