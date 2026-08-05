Viatris Aktie
WKN DE: A2QAME / ISIN: US92556V1061
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Viatris legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Viatris stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,601 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Viatris ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,62 Prozent auf 3,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, gegenüber -3,000 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 14,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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