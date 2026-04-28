Viavi Solutions Aktie
WKN DE: A14XLZ / ISIN: US9255501051
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Viavi Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Viavi Solutions stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,231 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Viavi Solutions nach den Prognosen von 7 Analysten 393,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 38,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 284,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,46 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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