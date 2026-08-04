Ausblick: Viavi Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viavi Solutions lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,298 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 645,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,040 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 48,92 Prozent auf 432,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,937 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,150 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 1,51 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at