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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Viavi Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Viavi Solutions lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,407 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Viavi Solutions 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 455,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 52,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Viavi Solutions 299,1 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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